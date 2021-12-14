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14 كانون الأول 2021 - 15:07
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وزير الخارجية السعودي يقول المملكة تتطلع إلى علاقات ودية مفيدة مع إيران لكن ذلك يتطلب تحويل الأقوال إلى أفعال

وزير الخارجية السعودي يقول المملكة تتطلع إلى علاقات ودية مفيدة مع إيران لكن ذلك يتطلب تحويل الأقوال إلى أفعال Lebanon, news ,lbci ,أخبار المملكة,يقول,السعودي,الخارجية,وزير,
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وزير الخارجية السعودي يقول المملكة تتطلع إلى علاقات ودية مفيدة مع إيران لكن ذلك يتطلب تحويل الأقوال إلى أفعال
Lebanon News
 
 
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