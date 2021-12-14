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14 كانون الأول 2021 - 15:07
14/12/2021 15:07:15
وزير الخارجية السعودي يقول المملكة تتطلع إلى علاقات ودية مفيدة مع إيران لكن ذلك يتطلب تحويل الأقوال إلى أفعال
وزير الخارجية السعودي يقول المملكة تتطلع إلى علاقات ودية مفيدة مع إيران لكن ذلك يتطلب تحويل الأقوال إلى أفعال
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LBCI News Lebanon
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