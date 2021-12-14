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14 كانون الأول 2021 - 16:15
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رويترز نقلا عن "برس تي في": المتحدث باسم الخارجية الإيرانية يقول إن المناقشات الجارية مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية أفضت إلى أحراز تقدم وقربت وجهات النظر حول العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك

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رويترز نقلا عن &quot;برس تي في&quot;: المتحدث باسم الخارجية الإيرانية يقول إن المناقشات الجارية مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية أفضت إلى أحراز تقدم وقربت وجهات النظر حول العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك
Lebanon News
 
 
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