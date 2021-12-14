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14 كانون الأول 2021 - 16:15
14/12/2021 16:15:18
رويترز نقلا عن "برس تي في": المتحدث باسم الخارجية الإيرانية يقول إن المناقشات الجارية مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية أفضت إلى أحراز تقدم وقربت وجهات النظر حول العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك
رويترز نقلا عن "برس تي في": المتحدث باسم الخارجية الإيرانية يقول إن المناقشات الجارية مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية أفضت إلى أحراز تقدم وقربت وجهات النظر حول العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك
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