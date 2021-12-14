رويترز نقلا عن "برس تي في": المتحدث باسم الخارجية الإيرانية يقول إن المناقشات الجارية مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية أفضت إلى أحراز تقدم وقربت وجهات النظر حول العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك