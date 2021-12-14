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14 كانون الأول 2021 - 16:18
14/12/2021 16:18:54
رويترز نقلا عن "برس تي في": المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية يقول إنه يمكن توقع التوصل إلى تفاهم مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية قريبا
رويترز نقلا عن "برس تي في": المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية يقول إنه يمكن توقع التوصل إلى تفاهم مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية قريبا
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