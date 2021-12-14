آخر الأخبار
14 كانون الأول 2021 - 16:18
Back

رويترز نقلا عن "برس تي في": المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية يقول إنه يمكن توقع التوصل إلى تفاهم مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية قريبا

رويترز نقلا عن "برس تي في": المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية يقول إنه يمكن توقع التوصل إلى تفاهم مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية قريبا Lebanon, news ,lbci ,أخبار quot,نقلا,رويترز,
episodes
رويترز نقلا عن &quot;برس تي في&quot;: المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية يقول إنه يمكن توقع التوصل إلى تفاهم مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية قريبا
Lebanon News
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

الإعلان
إقرأ أيضاً