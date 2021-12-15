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15 كانون الأول 2021 - 01:42
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التحكم المروري: تجمع للمياه على اوتوستراد الرئيس الهراوي باتجاه الاشرفية مقابل جامعة الحكمة والعمل جار للمعالجة من قبل دراج من مفرزة سير بعبدا

التحكم المروري: تجمع للمياه على اوتوستراد الرئيس الهراوي باتجاه الاشرفية مقابل جامعة الحكمة والعمل جار للمعالجة من قبل دراج من مفرزة سير بعبدا Lebanon, news ,lbci ,أخبار للمياه,تجمع,المروري,التحكم,
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التحكم المروري: تجمع للمياه على اوتوستراد الرئيس الهراوي باتجاه الاشرفية مقابل جامعة الحكمة والعمل جار للمعالجة من قبل دراج من مفرزة سير بعبدا
Lebanon News
 
 
 
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