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15 كانون الأول 2021 - 04:44
15/12/2021 04:44:16
أ.ف.ب: المستشار شولتس يؤكد أن ألمانيا ستدافع عن نفسها في مواجهة أقلية مناهضة بعنف للتطعيم ضد كوفيد-19
أ.ف.ب: المستشار شولتس يؤكد أن ألمانيا ستدافع عن نفسها في مواجهة أقلية مناهضة بعنف للتطعيم ضد كوفيد-19
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LBCI News Lebanon
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