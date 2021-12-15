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15 كانون الأول 2021 - 04:44
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أ.ف.ب: المستشار شولتس يؤكد أن ألمانيا ستدافع عن نفسها في مواجهة أقلية مناهضة بعنف للتطعيم ضد كوفيد-19

أ.ف.ب: المستشار شولتس يؤكد أن ألمانيا ستدافع عن نفسها في مواجهة أقلية مناهضة بعنف للتطعيم ضد كوفيد-19 Lebanon, news ,lbci ,أخبار شولتس,المستشار,
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أ.ف.ب: المستشار شولتس يؤكد أن ألمانيا ستدافع عن نفسها في مواجهة أقلية مناهضة بعنف للتطعيم ضد كوفيد-19
Lebanon News
 
 
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