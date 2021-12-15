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15 كانون الأول 2021 - 05:50
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مريض بحاجة ماسة لوحدات دم من فئة A- في مستشفى جبل لبنان للتبرع الرجاء الاتصال على الرقم 03286708

مريض بحاجة ماسة لوحدات دم من فئة A- في مستشفى جبل لبنان للتبرع الرجاء الاتصال على الرقم 03286708 Lebanon, news ,lbci ,أخبار لوحدات,ماسة,بحاجة,مريض,
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مريض بحاجة ماسة لوحدات دم من فئة A- في مستشفى جبل لبنان للتبرع الرجاء الاتصال على الرقم 03286708
Lebanon News
 
 
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