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15 كانون الأول 2021 - 05:50
15/12/2021 05:50:52
مريض بحاجة ماسة لوحدات دم من فئة A- في مستشفى جبل لبنان للتبرع الرجاء الاتصال على الرقم 03286708
مريض بحاجة ماسة لوحدات دم من فئة A- في مستشفى جبل لبنان للتبرع الرجاء الاتصال على الرقم 03286708
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LBCI News Lebanon
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