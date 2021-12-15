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15 كانون الأول 2021 - 07:38
15/12/2021 07:38:39
رويترز نقلا عن نور نيوز: إيران سمحت للوكالة الدولية للطاقة الذرية بتركيب كاميرات جديدة في منشأة كرج
رويترز نقلا عن نور نيوز: إيران سمحت للوكالة الدولية للطاقة الذرية بتركيب كاميرات جديدة في منشأة كرج
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LBCI News Lebanon
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