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15 كانون الأول 2021 - 07:43
15/12/2021 07:43:00
الرئيس عون خلال استقباله المدير الإقليمي للبنك الدولي في الشرق الأوسط: الحكومة ستفي بالتزاماتها في سبيل انجاز المشاريع التي تمولونها
الرئيس عون خلال استقباله المدير الإقليمي للبنك الدولي في الشرق الأوسط: الحكومة ستفي بالتزاماتها في سبيل انجاز المشاريع التي تمولونها
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LBCI News Lebanon
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