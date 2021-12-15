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15 كانون الأول 2021 - 07:43
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الرئيس عون خلال استقباله المدير الإقليمي للبنك الدولي في الشرق الأوسط: الحكومة ستفي بالتزاماتها في سبيل انجاز المشاريع التي تمولونها

الرئيس عون خلال استقباله المدير الإقليمي للبنك الدولي في الشرق الأوسط: الحكومة ستفي بالتزاماتها في سبيل انجاز المشاريع التي تمولونها Lebanon, news ,lbci ,أخبار المدير,استقباله,خلال,الرئيس,
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الرئيس عون خلال استقباله المدير الإقليمي للبنك الدولي في الشرق الأوسط: الحكومة ستفي بالتزاماتها في سبيل انجاز المشاريع التي تمولونها
Lebanon News
 
 
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