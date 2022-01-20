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20 كانون الثاني 2022 - 00:55
20/01/2022 00:55:50
إحصاءات غرفة التحكم المروري: قتيل و4 جرحى في 3 حوادث سير خلال الساعات الـ24 الماضية
إحصاءات غرفة التحكم المروري: قتيل و4 جرحى في 3 حوادث سير خلال الساعات الـ24 الماضية
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LBCI News Lebanon
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