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20 كانون الثاني 2022 - 03:26
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قوى الأمن: دوريات في ضهر البيدر حفاظاً على سلامة المواطنين والطريق ما زالت مقطوعة بسبب تراكم الثلوج

قوى الأمن: دوريات في ضهر البيدر حفاظاً على سلامة المواطنين والطريق ما زالت مقطوعة بسبب تراكم الثلوج Lebanon, news ,lbci ,أخبار دوريات,الأمن,
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قوى الأمن: دوريات في ضهر البيدر حفاظاً على سلامة المواطنين والطريق ما زالت مقطوعة بسبب تراكم الثلوج
Lebanon News
 
 
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