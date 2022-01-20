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20 كانون الثاني 2022 - 06:54
20/01/2022 06:54:22
رويترز نقلا عن إعلام سعودي رسمي: ولي العهد الأمير محمد بن سلمان يستقبل مبعوث روسيا لشؤون التسوية السورية
رويترز نقلا عن إعلام سعودي رسمي: ولي العهد الأمير محمد بن سلمان يستقبل مبعوث روسيا لشؤون التسوية السورية
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LBCI News Lebanon
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