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20 كانون الثاني 2022 - 06:54
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رويترز نقلا عن إعلام سعودي رسمي: ولي العهد الأمير محمد بن سلمان يستقبل مبعوث روسيا لشؤون التسوية السورية

رويترز نقلا عن إعلام سعودي رسمي: ولي العهد الأمير محمد بن سلمان يستقبل مبعوث روسيا لشؤون التسوية السورية Lebanon, news ,lbci ,أخبار سعودي,إعلام,نقلا,رويترز,
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رويترز نقلا عن إعلام سعودي رسمي: ولي العهد الأمير محمد بن سلمان يستقبل مبعوث روسيا لشؤون التسوية السورية
Lebanon News
 
 
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