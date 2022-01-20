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20 كانون الثاني 2022 - 07:16
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التحكم المروري: نظرا لتكون طبقات من الجليد في معظم المناطق الجبلية يطلب من السائقين عدم سلوك اي طريق عليها جليد لعدم حصول انزلاقات ويرجى التواصل معنا على 1720 للاستعلام عن حالة الطرقات قبل الانطلاق

التحكم المروري: نظرا لتكون طبقات من الجليد في معظم المناطق الجبلية يطلب من السائقين عدم سلوك اي طريق عليها جليد لعدم حصول انزلاقات ويرجى التواصل معنا على 1720 للاستعلام عن حالة الطرقات قبل الانطلاق Lebanon, news ,lbci ,أخبار طبقات,لتكون,نظرا,المروري,التحكم,
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التحكم المروري: نظرا لتكون طبقات من الجليد في معظم المناطق الجبلية يطلب من السائقين عدم سلوك اي طريق عليها جليد لعدم حصول انزلاقات ويرجى التواصل معنا على 1720 للاستعلام عن حالة الطرقات قبل الانطلاق
Lebanon News
 
 
 
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