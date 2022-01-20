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20 كانون الثاني 2022 - 07:16
20/01/2022 07:16:52
التحكم المروري: نظرا لتكون طبقات من الجليد في معظم المناطق الجبلية يطلب من السائقين عدم سلوك اي طريق عليها جليد لعدم حصول انزلاقات ويرجى التواصل معنا على 1720 للاستعلام عن حالة الطرقات قبل الانطلاق
التحكم المروري: نظرا لتكون طبقات من الجليد في معظم المناطق الجبلية يطلب من السائقين عدم سلوك اي طريق عليها جليد لعدم حصول انزلاقات ويرجى التواصل معنا على 1720 للاستعلام عن حالة الطرقات قبل الانطلاق
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LBCI News Lebanon
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