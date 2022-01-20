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20 كانون الثاني 2022 - 10:16
20/01/2022 10:16:13
رويترز نقلا عن مصادر دبلوماسية فرنسية: وزراء من بريطانيا وفرنسا وألمانيا والولايات المتحدة اتفقوا في برلين اليوم على أن المسار الحالي للمحادثات النووية الإيرانية لا يؤدي إلى إحياء اتفاق 2015 النووي
رويترز نقلا عن مصادر دبلوماسية فرنسية: وزراء من بريطانيا وفرنسا وألمانيا والولايات المتحدة اتفقوا في برلين اليوم على أن المسار الحالي للمحادثات النووية الإيرانية لا يؤدي إلى إحياء اتفاق 2015 النووي
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