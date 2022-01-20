رويترز نقلا عن مصادر دبلوماسية فرنسية: وزراء من بريطانيا وفرنسا وألمانيا والولايات المتحدة اتفقوا في برلين اليوم على أن المسار الحالي للمحادثات النووية الإيرانية لا يؤدي إلى إحياء اتفاق 2015 النووي