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20 كانون الثاني 2022 - 10:16
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رويترز نقلا عن مصادر دبلوماسية فرنسية: وزراء من بريطانيا وفرنسا وألمانيا والولايات المتحدة اتفقوا في برلين اليوم على أن المسار الحالي للمحادثات النووية الإيرانية لا يؤدي إلى إحياء اتفاق 2015 النووي

رويترز نقلا عن مصادر دبلوماسية فرنسية: وزراء من بريطانيا وفرنسا وألمانيا والولايات المتحدة اتفقوا في برلين اليوم على أن المسار الحالي للمحادثات النووية الإيرانية لا يؤدي إلى إحياء اتفاق 2015 النووي Lebanon, news ,lbci ,أخبار دبلوماسية,مصادر,نقلا,رويترز,
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رويترز نقلا عن مصادر دبلوماسية فرنسية: وزراء من بريطانيا وفرنسا وألمانيا والولايات المتحدة اتفقوا في برلين اليوم على أن المسار الحالي للمحادثات النووية الإيرانية لا يؤدي إلى إحياء اتفاق 2015 النووي
Lebanon News
 
 
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