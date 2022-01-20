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20 كانون الثاني 2022 - 10:22
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رويترز: مجلس السيادي السوداني يتفق مع وفد أميركي على تشكيل حكومة كفاءات وطنية مستقلة يقودها رئيس وزراء مدني

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رويترز: مجلس السيادي السوداني يتفق مع وفد أميركي على تشكيل حكومة كفاءات وطنية مستقلة يقودها رئيس وزراء مدني
Lebanon News
 
 
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