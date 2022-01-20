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20 كانون الثاني 2022 - 12:25
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وزراء خارجية ودفاع فرنسا واليابان يطالبون إيران بوقف التوسع في أنشطتها النووية

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وزراء خارجية ودفاع فرنسا واليابان يطالبون إيران بوقف التوسع في أنشطتها النووية
Lebanon News
 
 
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