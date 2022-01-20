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20 كانون الثاني 2022 - 13:00
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التحكم المروري: طريق جزين - كفرحونة - البقاع الغربي مقطوعة بسبب تكون طبقة من الجليد

التحكم المروري: طريق جزين - كفرحونة - البقاع الغربي مقطوعة بسبب تكون طبقة من الجليد Lebanon, news ,lbci ,أخبار جزين,طريق,المروري,التحكم,
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التحكم المروري: طريق جزين - كفرحونة - البقاع الغربي مقطوعة بسبب تكون طبقة من الجليد
Lebanon News
 
 
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