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20 كانون الثاني 2022 - 15:28
20/01/2022 15:28:38
المرصد السوري: هروب عناصر من تنظيم "الدولة الإسلامية" بعد تفجير سيارة مفخخة في سجن غويران بالحسكة
المرصد السوري: هروب عناصر من تنظيم "الدولة الإسلامية" بعد تفجير سيارة مفخخة في سجن غويران بالحسكة
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LBCI News Lebanon
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