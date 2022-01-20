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20 كانون الثاني 2022 - 15:28
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المرصد السوري: هروب عناصر من تنظيم "الدولة الإسلامية" بعد تفجير سيارة مفخخة في سجن غويران بالحسكة

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المرصد السوري: هروب عناصر من تنظيم &quot;الدولة الإسلامية&quot; بعد تفجير سيارة مفخخة في سجن غويران بالحسكة
Lebanon News
 
 
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