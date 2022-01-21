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21 كانون الثاني 2022 - 02:15
21/01/2022 02:15:30
التحكم المروري: طريق ترشيش - زحلة سالكة حاليًا أمام المركبات ذات الدفع الرباعي فقط
التحكم المروري: طريق ترشيش - زحلة سالكة حاليًا أمام المركبات ذات الدفع الرباعي فقط
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LBCI News Lebanon
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