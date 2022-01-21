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21 كانون الثاني 2022 - 05:31
21/01/2022 05:31:25
أ.ف.ب: كييف تتهم موسكو بزيادة عمليات تسليم المعدات العسكرية للإنفصاليين الموالين لروسيا
أ.ف.ب: كييف تتهم موسكو بزيادة عمليات تسليم المعدات العسكرية للإنفصاليين الموالين لروسيا
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LBCI News Lebanon
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