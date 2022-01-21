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21 كانون الثاني 2022 - 05:31
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أ.ف.ب: كييف تتهم موسكو بزيادة عمليات تسليم المعدات العسكرية للإنفصاليين الموالين لروسيا

أ.ف.ب: كييف تتهم موسكو بزيادة عمليات تسليم المعدات العسكرية للإنفصاليين الموالين لروسيا Lebanon, news ,lbci ,أخبار تتهم,كييف,
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أ.ف.ب: كييف تتهم موسكو بزيادة عمليات تسليم المعدات العسكرية للإنفصاليين الموالين لروسيا
Lebanon News
 
 
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