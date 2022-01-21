آخر الأخبار
21 كانون الثاني 2022 - 05:32
Back

التحكم المروري: طريق ترشيش - زحلة أصبحت سالكة أمام جميع المركبات باستثناء الشاحنات

التحكم المروري: طريق ترشيش - زحلة أصبحت سالكة أمام جميع المركبات باستثناء الشاحنات Lebanon, news ,lbci ,أخبار ترشيش,طريق,المروري,التحكم,
episodes
التحكم المروري: طريق ترشيش - زحلة أصبحت سالكة أمام جميع المركبات باستثناء الشاحنات
Lebanon News
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

الإعلان
إقرأ أيضاً