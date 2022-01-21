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21 كانون الثاني 2022 - 06:16
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لافروف لبلينكن في بداية لقائهما حول الأزمة الأوكرانية في جنيف: "لا نتوقع اختراقًا"

لافروف لبلينكن في بداية لقائهما حول الأزمة الأوكرانية في جنيف: "لا نتوقع اختراقًا" Lebanon, news ,lbci ,أخبار لقائهما,بداية,لبلينكن,لافروف,
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لافروف لبلينكن في بداية لقائهما حول الأزمة الأوكرانية في جنيف: &quot;لا نتوقع اختراقًا&quot;
Lebanon News
 
 
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