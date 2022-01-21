آخر الأخبار
21 كانون الثاني 2022 - 08:20
Back

هيئة إنقاذ الطفولة الدولية: مقتل ثلاثة أطفال وأكثر من 60 شخصا في غارات جوية اليوم في اليمن

هيئة إنقاذ الطفولة الدولية: مقتل ثلاثة أطفال وأكثر من 60 شخصا في غارات جوية اليوم في اليمن Lebanon, news ,lbci ,أخبار مقتل,الدولية,الطفولة,إنقاذ,هيئة,
episodes
هيئة إنقاذ الطفولة الدولية: مقتل ثلاثة أطفال وأكثر من 60 شخصا في غارات جوية اليوم في اليمن
Lebanon News
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

الإعلان
إقرأ أيضاً