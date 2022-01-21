آخر الأخبار
21 كانون الثاني 2022 - 09:02
Back

قطع الطريق على الجناح قرب فندق kempenski احتجاجا على الإنقطاع الدائم للتيار الكهربائي

قطع الطريق على الجناح قرب فندق kempenski احتجاجا على الإنقطاع الدائم للتيار الكهربائي Lebanon, news ,lbci ,أخبار الجناح,الطريق,
episodes
قطع الطريق على الجناح قرب فندق kempenski احتجاجا على الإنقطاع الدائم للتيار الكهربائي
Lebanon News
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

الإعلان
إقرأ أيضاً