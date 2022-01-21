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21 كانون الثاني 2022 - 10:48
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وكالة شانا الإيرانية: استئناف صادرات الغاز الإيرانية إلى تركيا بعد توقفها يوم الخميس

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وكالة شانا الإيرانية: استئناف صادرات الغاز الإيرانية إلى تركيا بعد توقفها يوم الخميس
Lebanon News
 
 
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