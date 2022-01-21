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21 كانون الثاني 2022 - 13:03
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القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية: القوات نجحت بمساعدة التحالف في ردع هجوم تنظيم الدولة الإسلامية على سجن في الحسكة وتم تطويق المنطقة واعتقال جميع الفارين

القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية: القوات نجحت بمساعدة التحالف في ردع هجوم تنظيم الدولة الإسلامية على سجن في الحسكة وتم تطويق المنطقة واعتقال جميع الفارين Lebanon, news ,lbci ,أخبار الديمقراطية,سوريا,لقوات,العام,القائد,
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القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية: القوات نجحت بمساعدة التحالف في ردع هجوم تنظيم الدولة الإسلامية على سجن في الحسكة وتم تطويق المنطقة واعتقال جميع الفارين
Lebanon News
 
 
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