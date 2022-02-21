آخر الأخبار
21 شباط 2022 - 03:14
21/02/2022 03:14:36
مريض في مستشفى أوتيل ديو بحاجة ماسة لبلاكيت دم من كل الفئات الا O... للتبرع الاتصال على الرقم التالي: 71055174
مريض في مستشفى أوتيل ديو بحاجة ماسة لبلاكيت دم من كل الفئات الا O... للتبرع الاتصال على الرقم التالي: 71055174
Lebanon, news ,lbci ,أخبار أوتيل,مستشفى,مريض,
LBCI News Lebanon
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
الإعلان
آخر الأخبار
إقرأ أيضاً