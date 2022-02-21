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21 شباط 2022 - 03:14
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مريض في مستشفى أوتيل ديو بحاجة ماسة لبلاكيت دم من كل الفئات الا O... للتبرع الاتصال على الرقم التالي: 71055174

مريض في مستشفى أوتيل ديو بحاجة ماسة لبلاكيت دم من كل الفئات الا O... للتبرع الاتصال على الرقم التالي: 71055174 Lebanon, news ,lbci ,أخبار أوتيل,مستشفى,مريض,
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مريض في مستشفى أوتيل ديو بحاجة ماسة لبلاكيت دم من كل الفئات الا O... للتبرع الاتصال على الرقم التالي: 71055174
Lebanon News
 
 
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