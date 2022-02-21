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21 شباط 2022 - 03:53
21/02/2022 03:53:40
المتحدث باسم الخارجية الإيرانية يقول إن المحادثات بين طهران والقوى العالمية أحرزت تقدما كبيرا صوب إحياء اتفاق 2015
المتحدث باسم الخارجية الإيرانية يقول إن المحادثات بين طهران والقوى العالمية أحرزت تقدما كبيرا صوب إحياء اتفاق 2015
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LBCI News Lebanon
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