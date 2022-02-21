آخر الأخبار
21 شباط 2022 - 03:53
Back

المتحدث باسم الخارجية الإيرانية يقول إن المحادثات بين طهران والقوى العالمية أحرزت تقدما كبيرا صوب إحياء اتفاق 2015

المتحدث باسم الخارجية الإيرانية يقول إن المحادثات بين طهران والقوى العالمية أحرزت تقدما كبيرا صوب إحياء اتفاق 2015 Lebanon, news ,lbci ,أخبار يقول,الإيرانية,الخارجية,باسم,المتحدث,
episodes
المتحدث باسم الخارجية الإيرانية يقول إن المحادثات بين طهران والقوى العالمية أحرزت تقدما كبيرا صوب إحياء اتفاق 2015
Lebanon News
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

الإعلان
إقرأ أيضاً