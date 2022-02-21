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21 شباط 2022 - 04:10
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شمخاني يقول إن محادثات إيران مع الولايات المتحدة ليست مطروحة لأنها لن تؤدي إلى أي انفراجة

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شمخاني يقول إن محادثات إيران مع الولايات المتحدة ليست مطروحة لأنها لن تؤدي إلى أي انفراجة
Lebanon News
 
 
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