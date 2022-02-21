آخر الأخبار
21 شباط 2022 - 04:10
21/02/2022 04:10:20
شمخاني يقول إن محادثات إيران مع الولايات المتحدة ليست مطروحة لأنها لن تؤدي إلى أي انفراجة
شمخاني يقول إن محادثات إيران مع الولايات المتحدة ليست مطروحة لأنها لن تؤدي إلى أي انفراجة
Lebanon, news ,lbci ,أخبار إيران,محادثات,يقول,شمخاني,
LBCI News Lebanon
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
الإعلان
آخر الأخبار
إقرأ أيضاً