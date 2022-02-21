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21 شباط 2022 - 04:19
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المتحدث باسم الخارجية الإيرانية يقول "لا اتفاق على شيء لحين التوافق حول كل شيء" في محادثات فيينا النووية

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المتحدث باسم الخارجية الإيرانية يقول &quot;لا اتفاق على شيء لحين التوافق حول كل شيء&quot; في محادثات فيينا النووية
Lebanon News
 
 
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