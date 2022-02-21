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21 شباط 2022 - 04:19
21/02/2022 04:19:54
المتحدث باسم الخارجية الإيرانية يقول "لا اتفاق على شيء لحين التوافق حول كل شيء" في محادثات فيينا النووية
المتحدث باسم الخارجية الإيرانية يقول "لا اتفاق على شيء لحين التوافق حول كل شيء" في محادثات فيينا النووية
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LBCI News Lebanon
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