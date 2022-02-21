آخر الأخبار
21 شباط 2022 - 05:52
21/02/2022 05:52:35
اهالي الطلاب في الخارج يحاولون الدخول الى محيط قصر اليونيسكو حيث تعقد جلسة لمجلس النواب
اهالي الطلاب في الخارج يحاولون الدخول الى محيط قصر اليونيسكو حيث تعقد جلسة لمجلس النواب
Lebanon, news ,lbci ,أخبار يحاولون,الخارج,الطلاب,اهالي,
LBCI News Lebanon
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
الإعلان
آخر الأخبار
إقرأ أيضاً