آخر الأخبار
21 شباط 2022 - 07:07
Back

اعادة اقتراح قانون استقلالية القضاء الى لجنة الادارة والعدل ليصار الى الاستحصال على ملاحظات مجلس القضاء الاعلى ووزارة العدل

اعادة اقتراح قانون استقلالية القضاء الى لجنة الادارة والعدل ليصار الى الاستحصال على ملاحظات مجلس القضاء الاعلى ووزارة العدل Lebanon, news ,lbci ,أخبار القضاء,استقلالية,قانون,اقتراح,اعادة,
episodes
اعادة اقتراح قانون استقلالية القضاء الى لجنة الادارة والعدل ليصار الى الاستحصال على ملاحظات مجلس القضاء الاعلى ووزارة العدل
Lebanon News
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

الإعلان
إقرأ أيضاً