آخر الأخبار
21 شباط 2022 - 07:07
21/02/2022 07:07:45
اعادة اقتراح قانون استقلالية القضاء الى لجنة الادارة والعدل ليصار الى الاستحصال على ملاحظات مجلس القضاء الاعلى ووزارة العدل
اعادة اقتراح قانون استقلالية القضاء الى لجنة الادارة والعدل ليصار الى الاستحصال على ملاحظات مجلس القضاء الاعلى ووزارة العدل
Lebanon, news ,lbci ,أخبار القضاء,استقلالية,قانون,اقتراح,اعادة,
LBCI News Lebanon
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
الإعلان
آخر الأخبار
إقرأ أيضاً