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21 شباط 2022 - 12:15
21/02/2022 12:15:55
رويترز: الديوان الملكي الأردني يقول التسريبات عن أموال مودعة في حسابات ببنوك سويسرية تخص الملك عبد الله معلومات غير دقيقة ومضللة
رويترز: الديوان الملكي الأردني يقول التسريبات عن أموال مودعة في حسابات ببنوك سويسرية تخص الملك عبد الله معلومات غير دقيقة ومضللة
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LBCI News Lebanon
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