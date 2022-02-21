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21 شباط 2022 - 15:42
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وزير الخارجية عبدالله بوحبيب لـ"عشرين 30": الكويت تقرر ان كانت ستنشر الرد اللبناني على الورقة ام لا تنشره ولم أُطلع حزب الله عليها

وزير الخارجية عبدالله بوحبيب لـ"عشرين 30": الكويت تقرر ان كانت ستنشر الرد اللبناني على الورقة ام لا تنشره ولم أُطلع حزب الله عليها Lebanon, news ,lbci ,أخبار بوحبيب,عبدالله,الخارجية,وزير,
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وزير الخارجية عبدالله بوحبيب لـ&quot;عشرين 30&quot;: الكويت تقرر ان كانت ستنشر الرد اللبناني على الورقة ام لا تنشره ولم أُطلع حزب الله عليها
Lebanon News
 
 
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