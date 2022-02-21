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21 شباط 2022 - 16:03
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بوحبيب لـ"عشرين 30" عن ترسيم الحدود البحرية الجنوبية: لا تنازل عن حقوقنا باتباع الخط 23 الذي لا يزال نفسه وما من أمر رسمي حتى الآن ولا ارتباط بين ملف ترسيم الحدود وخطة الكهرباء

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بوحبيب لـ&quot;عشرين 30&quot; عن ترسيم الحدود البحرية الجنوبية: لا تنازل عن حقوقنا باتباع الخط 23 الذي لا يزال نفسه وما من أمر رسمي حتى الآن ولا ارتباط بين ملف ترسيم الحدود وخطة الكهرباء
Lebanon News
 
 
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