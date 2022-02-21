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21 شباط 2022 - 16:03
21/02/2022 16:03:21
بوحبيب لـ"عشرين 30" عن ترسيم الحدود البحرية الجنوبية: لا تنازل عن حقوقنا باتباع الخط 23 الذي لا يزال نفسه وما من أمر رسمي حتى الآن ولا ارتباط بين ملف ترسيم الحدود وخطة الكهرباء
بوحبيب لـ"عشرين 30" عن ترسيم الحدود البحرية الجنوبية: لا تنازل عن حقوقنا باتباع الخط 23 الذي لا يزال نفسه وما من أمر رسمي حتى الآن ولا ارتباط بين ملف ترسيم الحدود وخطة الكهرباء
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