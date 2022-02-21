بوحبيب لـ"عشرين 30" عن ترسيم الحدود البحرية الجنوبية: لا تنازل عن حقوقنا باتباع الخط 23 الذي لا يزال نفسه وما من أمر رسمي حتى الآن ولا ارتباط بين ملف ترسيم الحدود وخطة الكهرباء