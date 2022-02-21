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21 شباط 2022 - 16:13
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بوحبيب لـ"عشرين 30" :جهوزيتنا للانتخابات 7 على 10 والكلفة مرتفعة واتمنى ان يحصل فرز اصوات المغتربين بالخارج من دون كلفة نقل الصناديق الى لبنان

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بوحبيب لـ&quot;عشرين 30&quot; :جهوزيتنا للانتخابات 7 على 10 والكلفة مرتفعة واتمنى ان يحصل فرز اصوات المغتربين بالخارج من دون كلفة نقل الصناديق الى لبنان
Lebanon News
 
 
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