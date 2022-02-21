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21 شباط 2022 - 16:41
21/02/2022 16:41:53
الباحث المقيم في مركز كارنيغي للشرق الاوسط مهند الحاج علي لـ"عشرين 30": لا واقعية لتوقعات عودة سورية إلى لبنان والسبب أن النظام السوري لديه تحديات كبيرة
الباحث المقيم في مركز كارنيغي للشرق الاوسط مهند الحاج علي لـ"عشرين 30": لا واقعية لتوقعات عودة سورية إلى لبنان والسبب أن النظام السوري لديه تحديات كبيرة
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LBCI News Lebanon
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