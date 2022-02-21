آخر الأخبار
21 شباط 2022 - 16:43
21/02/2022 16:43:13
الكاتب السياسي جوني منير لـ"عشرين 30":أتوقع حصول الانتخابات التي لن تغير الموازين ولكن ستفضح التراخي في الشرعية الشعبية للأحزاب السياسية
الكاتب السياسي جوني منير لـ"عشرين 30":أتوقع حصول الانتخابات التي لن تغير الموازين ولكن ستفضح التراخي في الشرعية الشعبية للأحزاب السياسية
Lebanon, news ,lbci ,أخبار منير,جوني,السياسي,الكاتب,
LBCI News Lebanon
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
الإعلان
آخر الأخبار
إقرأ أيضاً