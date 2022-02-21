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21 شباط 2022 - 16:43
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الكاتب السياسي جوني منير لـ"عشرين 30":أتوقع حصول الانتخابات التي لن تغير الموازين ولكن ستفضح التراخي في الشرعية الشعبية للأحزاب السياسية

الكاتب السياسي جوني منير لـ"عشرين 30":أتوقع حصول الانتخابات التي لن تغير الموازين ولكن ستفضح التراخي في الشرعية الشعبية للأحزاب السياسية Lebanon, news ,lbci ,أخبار منير,جوني,السياسي,الكاتب,
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الكاتب السياسي جوني منير لـ&quot;عشرين 30&quot;:أتوقع حصول الانتخابات التي لن تغير الموازين ولكن ستفضح التراخي في الشرعية الشعبية للأحزاب السياسية
Lebanon News
 
 
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