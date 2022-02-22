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22 شباط 2022 - 01:46
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التحكم المروري: حركة المرور كثيفة على أوتوستراد جونية باتجاه نهر الكلب ومن أنطلياس باتجاه الزلقا - نهر الموت

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التحكم المروري: حركة المرور كثيفة على أوتوستراد جونية باتجاه نهر الكلب ومن أنطلياس باتجاه الزلقا - نهر الموت
Lebanon News
 
 
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