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22 شباط 2022 - 01:46
22/02/2022 01:46:35
التحكم المروري: حركة المرور كثيفة على أوتوستراد جونية باتجاه نهر الكلب ومن أنطلياس باتجاه الزلقا - نهر الموت
التحكم المروري: حركة المرور كثيفة على أوتوستراد جونية باتجاه نهر الكلب ومن أنطلياس باتجاه الزلقا - نهر الموت
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LBCI News Lebanon
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