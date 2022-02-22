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22 شباط 2022 - 06:33
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مريض بحاجة ماسة لـ3 وحدات دم من فئة O+ في مستشفى جبل لبنان... للتبرع الرجاء الاتصال على الرقم التالي: 03382814

مريض بحاجة ماسة لـ3 وحدات دم من فئة O+ في مستشفى جبل لبنان... للتبرع الرجاء الاتصال على الرقم التالي: 03382814 Lebanon, news ,lbci ,أخبار وحدات,ماسة,بحاجة,مريض,
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مريض بحاجة ماسة لـ3 وحدات دم من فئة O+ في مستشفى جبل لبنان... للتبرع الرجاء الاتصال على الرقم التالي: 03382814
Lebanon News
 
 
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