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22 شباط 2022 - 06:33
22/02/2022 06:33:52
مريض بحاجة ماسة لـ3 وحدات دم من فئة O+ في مستشفى جبل لبنان... للتبرع الرجاء الاتصال على الرقم التالي: 03382814
مريض بحاجة ماسة لـ3 وحدات دم من فئة O+ في مستشفى جبل لبنان... للتبرع الرجاء الاتصال على الرقم التالي: 03382814
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LBCI News Lebanon
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