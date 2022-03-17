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17 آذار 2022 - 08:59
17/03/2022 08:59:52
التحكم المروري: انقلاب شاحنة على طريق عاليه نزولا باتجاه بيروت قبل قصر اسمهان وحركة المرور ناشطة في المحلة
التحكم المروري: انقلاب شاحنة على طريق عاليه نزولا باتجاه بيروت قبل قصر اسمهان وحركة المرور ناشطة في المحلة
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LBCI News Lebanon
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