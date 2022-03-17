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17 آذار 2022 - 10:20
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الرئاسة التركية: أردوغان أبلغ بوتين أن وقفا دائما لإطلاق النار في أوكرانيا يمكن أن يقود إلى حل طويل الأمد

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الرئاسة التركية: أردوغان أبلغ بوتين أن وقفا دائما لإطلاق النار في أوكرانيا يمكن أن يقود إلى حل طويل الأمد
Lebanon News
 
 
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