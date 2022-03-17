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17 آذار 2022 - 14:42
17/03/2022 14:42:28
وكالة: ولي العهد السعودي ورئيس الوزراء الياباني ناقشا تطورات الوضع في أوكرانيا وأكد ولي العهد السعودي على أهمية المحافظة على اتفاق أوبك+
وكالة: ولي العهد السعودي ورئيس الوزراء الياباني ناقشا تطورات الوضع في أوكرانيا وأكد ولي العهد السعودي على أهمية المحافظة على اتفاق أوبك+
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LBCI News Lebanon
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