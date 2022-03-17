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17 آذار 2022 - 15:28
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وكالة الأنباء العراقية نقلا عن مسؤول بقاعدة بلد الجوية: أربعة صواريخ وقعت في أماكن مفتوحة لم تتسبب في أضرار

وكالة الأنباء العراقية نقلا عن مسؤول بقاعدة بلد الجوية: أربعة صواريخ وقعت في أماكن مفتوحة لم تتسبب في أضرار Lebanon, news ,lbci ,أخبار نقلا,العراقية,الأنباء,وكالة,
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وكالة الأنباء العراقية نقلا عن مسؤول بقاعدة بلد الجوية: أربعة صواريخ وقعت في أماكن مفتوحة لم تتسبب في أضرار
Lebanon News
 
 
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