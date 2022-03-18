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18 آذار 2022 - 00:56
18/03/2022 00:56:40
التحكم المروري: طريق ضهر البيدر سالكة حاليا أمام كل المركبات أما طريق ترشيش زحلة فسالكة أمام المركبات ذات الدفع الرباعي
التحكم المروري: طريق ضهر البيدر سالكة حاليا أمام كل المركبات أما طريق ترشيش زحلة فسالكة أمام المركبات ذات الدفع الرباعي
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LBCI News Lebanon
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