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18 آذار 2022 - 01:11
18/03/2022 01:11:24
التحكم المروري: تجمع للمياه على اوتوستراد خلدة عند مفرق الاوزاعي وبعد جسر خلدة باتجاه انفاق المطار تسبب بازدحام مروري
التحكم المروري: تجمع للمياه على اوتوستراد خلدة عند مفرق الاوزاعي وبعد جسر خلدة باتجاه انفاق المطار تسبب بازدحام مروري
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LBCI News Lebanon
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