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18 آذار 2022 - 01:11
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التحكم المروري: تجمع للمياه على اوتوستراد خلدة عند مفرق الاوزاعي وبعد جسر خلدة باتجاه انفاق المطار تسبب بازدحام مروري

التحكم المروري: تجمع للمياه على اوتوستراد خلدة عند مفرق الاوزاعي وبعد جسر خلدة باتجاه انفاق المطار تسبب بازدحام مروري Lebanon, news ,lbci ,أخبار للمياه,تجمع,المروري,التحكم,
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التحكم المروري: تجمع للمياه على اوتوستراد خلدة عند مفرق الاوزاعي وبعد جسر خلدة باتجاه انفاق المطار تسبب بازدحام مروري
Lebanon News
 
 
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