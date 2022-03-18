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18 آذار 2022 - 02:57
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السعودية تمدد تأشيرات الدخول للأوكرانيين من دون رسوم أو غرامات لاعتبارات إنسانية

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السعودية تمدد تأشيرات الدخول للأوكرانيين من دون رسوم أو غرامات لاعتبارات إنسانية
Lebanon News
 
 
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