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18 آذار 2022 - 06:39
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بدء الإجتماع الرئاسي الثلاثي الذي يضم رئيس الحمهورية العماد ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي في قصر بعبدا

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بدء الإجتماع الرئاسي الثلاثي الذي يضم رئيس الحمهورية العماد ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي في قصر بعبدا
Lebanon News
 
 
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