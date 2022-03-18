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18 آذار 2022 - 06:39
18/03/2022 06:39:29
بدء الإجتماع الرئاسي الثلاثي الذي يضم رئيس الحمهورية العماد ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي في قصر بعبدا
بدء الإجتماع الرئاسي الثلاثي الذي يضم رئيس الحمهورية العماد ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي في قصر بعبدا
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LBCI News Lebanon
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