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18 آذار 2022 - 07:46
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ميقاتي: بحثنا موضوع المصارف وتم التوافق على دعوة مجلس الوزراء الساعة ١٠ صباح السبت لبحث هذا الموضوع

ميقاتي: بحثنا موضوع المصارف وتم التوافق على دعوة مجلس الوزراء الساعة ١٠ صباح السبت لبحث هذا الموضوع Lebanon, news ,lbci ,أخبار المصارف,موضوع,بحثنا,ميقاتي,
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ميقاتي: بحثنا موضوع المصارف وتم التوافق على دعوة مجلس الوزراء الساعة ١٠ صباح السبت لبحث هذا الموضوع
Lebanon News
 
 
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