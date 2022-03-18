بيان لرئاسة الجمهورية بعد الاجتماع الرئاسي الثلاثي في قصر بعبدا: تم عرض نتائج ما توصلت اليه اللجنة التقنية التي درست اقتراح هوكشتاين وعرض المجتمعون الملاحظات والاستفسارات حول الاقتراح بهدف الوصول الى موقف موحّد يضمن المحافظة على حقوق لبنان وسيادته