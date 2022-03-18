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18 آذار 2022 - 08:11
18/03/2022 08:11:50
بيان لرئاسة الجمهورية بعد الاجتماع الرئاسي الثلاثي في قصر بعبدا: تم عرض نتائج ما توصلت اليه اللجنة التقنية التي درست اقتراح هوكشتاين وعرض المجتمعون الملاحظات والاستفسارات حول الاقتراح بهدف الوصول الى موقف موحّد يضمن المحافظة على حقوق لبنان وسيادته
بيان لرئاسة الجمهورية بعد الاجتماع الرئاسي الثلاثي في قصر بعبدا: تم عرض نتائج ما توصلت اليه اللجنة التقنية التي درست اقتراح هوكشتاين وعرض المجتمعون الملاحظات والاستفسارات حول الاقتراح بهدف الوصول الى موقف موحّد يضمن المحافظة على حقوق لبنان وسيادته
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LBCI News Lebanon
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