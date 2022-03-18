آخر الأخبار
18 آذار 2022 - 08:11
Back

بيان لرئاسة الجمهورية بعد الاجتماع الرئاسي الثلاثي في قصر بعبدا: تم عرض نتائج ما توصلت اليه اللجنة التقنية التي درست اقتراح هوكشتاين وعرض المجتمعون الملاحظات والاستفسارات حول الاقتراح بهدف الوصول الى موقف موحّد يضمن المحافظة على حقوق لبنان وسيادته

بيان لرئاسة الجمهورية بعد الاجتماع الرئاسي الثلاثي في قصر بعبدا: تم عرض نتائج ما توصلت اليه اللجنة التقنية التي درست اقتراح هوكشتاين وعرض المجتمعون الملاحظات والاستفسارات حول الاقتراح بهدف الوصول الى موقف موحّد يضمن المحافظة على حقوق لبنان وسيادته Lebanon, news ,lbci ,أخبار الاجتماع,الجمهورية,لرئاسة,بيان,
episodes
بيان لرئاسة الجمهورية بعد الاجتماع الرئاسي الثلاثي في قصر بعبدا: تم عرض نتائج ما توصلت اليه اللجنة التقنية التي درست اقتراح هوكشتاين وعرض المجتمعون الملاحظات والاستفسارات حول الاقتراح بهدف الوصول الى موقف موحّد يضمن المحافظة على حقوق لبنان وسيادته
Lebanon News
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

الإعلان
إقرأ أيضاً