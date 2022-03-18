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18 آذار 2022 - 08:20
18/03/2022 08:20:57
معلومات للـLBCI: إجتماع بعبدا قرر أن بت مسألة ترسيم الحدود البحرية يتم في إجتماعات الناقورة غير المباشرة واقتراح هوكستين يمكن أن يكون واحدًا من الأفكار المطروحة على الطاولة رغم أنه ليس لصالح لبنان
معلومات للـLBCI: إجتماع بعبدا قرر أن بت مسألة ترسيم الحدود البحرية يتم في إجتماعات الناقورة غير المباشرة واقتراح هوكستين يمكن أن يكون واحدًا من الأفكار المطروحة على الطاولة رغم أنه ليس لصالح لبنان
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